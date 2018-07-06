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(Görüntülü) 'Cinsel istismar' iddiasıyla ayağa kalkan mahallede polis önlemi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu R.C.'nin (60), parkta down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından gerginlik yaşanan mahallede polislerin önlem amaçlı bekleyişi sürüyor.  Olay,...

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu R.C.'nin (60), parkta down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından gerginlik yaşanan mahallede polislerin önlem amaçlı bekleyişi sürüyor. 

Olay, dün akşam saatlerinde, Gümüştekin Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu R.C.'nin, 5 Haziran Parkı'nda, 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. İstismar iddiası üzerine mahalle sakinleri, R.C.'nin parka 10 metre uzaklıktaki evinin önüne geldi. Polis ekiplerinin de geldiği olay yerinde mahalleli, tüm engellemelere rağmen binaya taş yağdırdı. Takviye ekiplerin gelmesinin ardından kalabalık, biber gazlı müdahaleyle uzaklaştırılınca Suriyeli R.C. gözaltına alındı. Tepkilerin sürmesi üzerine ekipler, R.C.'nin ailesini de zırhlı araçla mahalleden çıkardı.

Cinsel istismar iddiasının ardından bazı kişiler, Türkmenler Caddesi'nde bulunan Suriyelilere ait iş yerlerini tabelalarını sökerek, tahrip etti. Yolda karşılaştıkları 6 Suriyeliyi döven bazı kişiler, sığınmacılara ait araçlara da zarar verdi. Olayların ardından gece boyu Suriyelilerin yaşadığı semtlerde yoğun güvenlik önlemi alan polisler, gerginlik çıkmaması için görev yaptı.

Polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde de Gümüştekin Mahallesi, Türkmenler Caddesi ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde herhangi bir olayın meydana gelmemesi için önlemlerini sürdürdü. Dün akşamki gerginliğin yerini sessizliğe bıraktığı kentte, taciz iddiasının ardından evlerinden tahliye edilen Suriyeli R.C.'nin ailesinin başka bir eve yerleştirildiği öğrenildi.
 

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