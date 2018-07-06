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(Görüntülü) Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı (3)

VALİLİK: 16 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR Gaziantep Valiliği, cinsel istismar iddiasını bahane ederek, sosyal medyadan halkı kışkırtıp kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı tespit edilen 16 kişi hakkında yasal işlem...

VALİLİK: 16 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR

Gaziantep Valiliği, cinsel istismar iddiasını bahane ederek, sosyal medyadan halkı kışkırtıp kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı tespit edilen 16 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

"05.07.2018 Perşembe günü bir grup vatandaşımızın İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince gözaltına alınan şüpheli R.C. adlı şahsın 'çocuğa yönelik istismar' iddiasıyla darp etmesiyle başlayan olayı bahane ederek, sosyal medya yoluyla halkı kışkırtarak toplumu kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı tespit edilen (16) şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır."

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