(Görüntülü) Cinayet zanlıları camide yakalandı

Orhan AŞAN/VAN, () -VAN'ın Edremit ilçesinde 2016 yılında kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunan Koç ve Karabulut aileleri arasında çıkan kavgada, Ahmet Koç silahla vurularak öldürüldü. Polis ekiplerinin 3,5 yıl süren teknik takibi sonucu Koç'u öldüren zanlılardan biri Gürpınar ilçesinde sokakta yürürken, diğer iki zanlı ise cuma namazı için gittikleri camide saklandıkları minberin altında yakalanarak gözaltına alındı. Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde 2016 yılında kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunan Koç ve Karabulut aileleri arasında kavga çıktı. Kavgada Ahmet Koç, silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlıların geldikleri araç ile olay yerinden ayrıldıkları, olayı gerçekleştiren zanlıların, kaçırılan kızın babası Ahmet Karabulut ile ağabeyleri Servet Karabulut ve Yüksel Karabulut olduğu tespit edildi. Zanlıların yakalaması için 3,5 yıldır çalışma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları mahalle ve sokak çalışmaları sonrası şüphelilerin Gürpınar ilçesi Yedisalkım Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. MİNBER ALTINA SAKLANAN ZANLILAR YAKALANDI Operasyon için düğmeye basan ekipler, deşifre olmamak için Yedisalkım Mahallesi'ne yolcu minibüsü ile gitti. Mahalleye giden ekipler, cinayet zanlısı Servet Karabulut'u sokakta yürürken, Ahmet Karabulut ve Yüksel Karabulut'u ise cuma namazı nedeniyle bulundukları cami içerisinde minber altına saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların ev ve üst aramalarında 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.