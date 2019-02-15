(Görüntülü) Çilingir evinde ölü bulundu
MARMARİS'te çilingirlik yapan Şeref Dede (26), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Marmaris'te yaşayan Şeref Dede, bu sabah telefonlara cevap vermeyince meraklanan arkadaşları kontrol için, Beldibi Mahallesi'nde Sanayi Sitesi'ndeki evine...
15 Şubat 2019 Cuma 16:10
MARMARİS'te çilingirlik yapan Şeref Dede (26), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Marmaris'te yaşayan Şeref Dede, bu sabah telefonlara cevap vermeyince meraklanan arkadaşları kontrol için, Beldibi Mahallesi'nde Sanayi Sitesi'ndeki evine geldi. Kapıyı açan olmayınca polise haber verildi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde Şeref Dede'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan kontrolde Dede'nin öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Şeref Dede'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Dede'nin arkadaşları, cenaze evden çıkartılırken sinir krizi geçirdi.
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