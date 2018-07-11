(Görüntülü) Çiftlikteki yangında çok sayıda küçükbaş öldü

BURSA'nın Karacabey ilçesinde küçükbaş besi çiftliğinde kaynak yapılırken samanlara sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Yangında çok sayıda hayvan öldü.



Karacabey ilçesi kırsal Fevzipaşa Mahallesi'ndeki küçükbaş besi çiftliğinde öğle saatlerinde, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, samanları tutuşturdu. Alevler kısa samanda çiftliği sardı. Yangın kısa zamanda küçükbaş hayvanların bulunduğu alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine gelen Karacabey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.



Yangında, çok sayıda hayvanın öldüğü belirlendi, çiftlikte büyük çapta hasar oluştu. Yaklaşık 2 saat süren soğutma çalışmalarına BUSKİ'ye ait su tankerleri ve Karacabey Belediyesi'ne ait iş makineleri de destek verdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.