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(Görüntülü) Çiftlikte çalışan çoban 18 gündür kayıp

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, geçen 21 Temmuz'da çalıştığı çiftlikten ayrılan Ökkeş Ali Karakaş'tan (20) 18 gündür haber alınamıyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Gözlühüyük Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan...

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, geçen 21 Temmuz'da çalıştığı çiftlikten ayrılan Ökkeş Ali Karakaş'tan (20) 18 gündür haber alınamıyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Gözlühüyük Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde çobanlık yapan Ökkeş Ali Karakaş, geçen 21 Temmuz'da ortadan kayboldu. 18 gündür haber alınamayan Karakaş için ailesi güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. İlçe merkezinde bulunan Alpaslan Türkeş Mahallesi'nde oturan Ramazan Karakaş, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek, "Oğlumu gören ya da nerede olduğunu bilen varsa Allah rızası için güvenlik güçlerine bilgi versin. Oğlumun diri ve ölü bulunmasını istiyorum" dedi. Şengül Karakaş ise oğlunun bir an önce bulunmasını istedi.

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