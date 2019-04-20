(Görüntülü) Çiftçileri 1,5 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, tarlasından üretim yapan 7 çiftçinin 1 milyon 500 bin TL değerinde mahsulünü sahte çek ve senetle alarak dolandıran 1'i kadın 5 kişi yakalandı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Tarladan üretim yaparak, hasadını internet üzerinden satılığa çıkartan çiftçi B.Ö. (23), A.S.Ö. (76), G.K. (38), Y.B. (50), H.B. (32), H.Ç. (45) ve M.D. (31) dolandırıcıların kurbanı oldu. Çiftçiler, batmakta olan sahte şirketlerin ikiz çekleri ve senetleri ile dolandırılarak, binlerce ton mahsulünü kaptırdı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin Kayseri, Karaman ve Hatay olmak üzere birçok ilde çiftçiyi aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdikleri belirlenen F.T. (34), D.K. (38), Y.E.B. (24), A.K. (38) ve H.G'nin (42) yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlılar 5 ayrı adrese yapılan operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların yapılan sorgularında aranmalarının olduğu ve H.G.'nin de cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, olayda kullandıkları 20 adet sahte ikiz çek, 30'a yakın sahte kaşeli senet ile uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilere, 'Çıkar amaçlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçundan' işlem yapılarak Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.