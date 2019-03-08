(Görüntülü) Cezaevi firarisinin genç kızı taciz ettiği iddiası, ilçeyi sokağa döktü

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, iddiaya göre cezaevi firarisi olan kişi tarafından sözlü tacize uğrayan, ardından darbedilen E.A. (19) adlı genç kız, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli çevredekiler tarafından yakalanırken, ilçe sakinleri ise sokağa döküldü. Polis ve jandarma, Görele Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.



Eynesil ilçesi Aralık köyünde akşam saatlerinde dershaneden çıkıp, evine giden E.A., iddiaya göre yolda, bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Ardından genç kızı sürükleyerek, darbeden şüpheli, kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin alt geçitte sıkıştırdığı şüpheli, yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Yaralanan E.A. ise Giresun Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Cezaevi firarisi olduğu iddia edilen şüpheli, sorgusunun ardından Görele Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Sosyal medyadan olayı duyanlar ise adliye önünde toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. Polis ve jandarma ekipleri, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.