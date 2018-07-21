Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,() ADANA'da başkasına ait kredi ve banka kartını izinsiz kullanarak dolandırıcılık yaptığı için 22 yıl 6 ay hapis cezası alan Seyfi Gezer (44) yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanma' suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Seyfi Gezer'in Seyhan ilçesi'nde bulunan bir evde olduğunu tespit etti. Adrese baskın düzenleyen polis ekiplerini gören Gezer'i, kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seyfi Gezer , çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
(Görüntülü) Cezaevi firarisi yakalandı
Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,() ADANA'da başkasına ait kredi ve banka kartını izinsiz kullanarak dolandırıcılık yaptığı için 22 yıl 6 ay hapis cezası alan Seyfi Gezer (44) yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'başkasına...
21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:47
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