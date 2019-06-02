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(Görüntülü) Cezaevi firarisi, tornavidayla polisi yaraladı daha sonra silah çekti

İsmail Hakkı SEYMEN-Serkan AKKUŞ/BURSA,()-BURSA'da cezaevi firarisi, kendisini durdurmak isteyen polislerin üzerine motosiklet sürdü. Bir polisi tornavidayla kolundan yaralayıp, silah çeken firari, güçlükle etkisiz hale getirilerek, gözaltına...

İsmail Hakkı SEYMEN-Serkan AKKUŞ/BURSA,()-BURSA'da cezaevi firarisi, kendisini durdurmak isteyen polislerin üzerine motosiklet sürdü. Bir polisi tornavidayla kolundan yaralayıp, silah çeken firari, güçlükle etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. 

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Osmangazi Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliği'nde görevli polisler, yaya olarak devriye gezdikleri sırada plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan sürücü Gökhan A. (34), motosikleti polislerin üzerine sürdü. Zanlı, dengesini kaybedip motosikletten düştükten sonra da elindeki tornavida ile bir polis memurunu kolundan yaraladı. Belinden çıkardığı tabancayı polislere doğrultan şüpheli, olay yerine gelen ekiplerin de desteği ile yaşanan arbedenin ardından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SAHTE KİMLİK VE KREDİ KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Üzerinden farklı isimler adına düzenlenmiş nüfus cüzdanları ve kredi kartları ile bıçak, tornavida, tabanca ve uyuşturucu madde çıkan ve kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlenen Gökhan A. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Gökhan A.'nın 5 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. Kolundan tornavida ile yaralanan polis memuru ise Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 

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