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(Görüntülü) Cezaevi arkadaşı 2 kadın, kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalanan cezaevinden arkadaş olan 2 kadın, adliyeye sevk edildi. Kadınlardan S.U. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bizim annemiz babamız yok mu? Bu...

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalanan cezaevinden arkadaş olan 2 kadın, adliyeye sevk edildi. Kadınlardan S.U. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bizim annemiz babamız yok mu? Bu rezillik değil mi bir tane altın için" diyerek, tepki gösterdi. Merkez Akdeniz ilçesinde F.K.'ya ait kuyumcu dükkanına gelen 2 kadın, 7 gram ağırlığındaki altın künyeyi 1600 TL karşılığında sattı. Parayı kadınlardan birine teslim eden F.K., künyeyi sahte olup olmadığını anlamak için çalışanı ile atölyeye gönderdi. Kadınlar dükkanda beklerken geri gelen çalışan, künyenin sahte olduğunu söyledi. Bunun üzerine kaçmak isteyen kadınlardan biri, F.K. tarafından yakalandı. Diğeri ise kaçtı. İhbar üzerine kuyumcuya gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ş.I. olduğu belirlenen kadını gözaltına alıp, diğer kadının peşine düştü. S.U. olduğu öğrenilen kadın da Adana'da yakalandı. Tarsus Kapalı Cezaevi'nde aynı koğuşta yatarken tanıştıkları öğrenilen kadınlar, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kadınlardan S.U. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bizim annemiz babamız yok mu? Bu rezillik değil mi bir tane altın için" diyerek, tepki gösterdi. Kadınların sahte altın bozdurma girişimi ise işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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