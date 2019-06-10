(Görüntülü) Ceylanpınar'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, tarım arazisine yıldırım düşmesi çıkan yangında 10 bin dönüm ekin kül oldu.



Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Akrepli, Gümüşsü, Karataş, Beyazkule işletmesi ve Sareççeşme mahallesinde buğday ekili arazilere yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ekili alanlarda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Şanlıurfa ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma da yangına TOMA’larla müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında buğday ekili yaklaşık 10 bin dönüm alan kül oldu.