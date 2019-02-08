TOPRAĞA VERİLDİ Adana'da otomobilinin içinde başından vurulmuş bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Bulut'un cenazesi götürüldüğü Ceyhan ilçesindeki Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ceyhan Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Polisin, Bulut'un ölümü ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), ()
(Görüntülü) Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, başından vurulmuş halde ölü bulundu (2)
TOPRAĞA VERİLDİ Adana'da otomobilinin içinde başından vurulmuş bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından...
08 Şubat 2019 Cuma 18:48
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