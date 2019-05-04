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(Görüntülü) Çete ve yöntem aynı, şüpheliler farklı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE’nin Gümüşova ilçesinde Ocak ayında evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 3 kadının ardından aynı yöntemle evlere girip, hırsızlık yapan 3 kadın daha yakalandı. Yakalanan kadınların...

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE’nin Gümüşova ilçesinde Ocak ayında evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 3 kadının ardından aynı yöntemle evlere girip, hırsızlık yapan 3 kadın daha yakalandı. Yakalanan kadınların daha önce tutuklanan kadınlarla aynı hırsızlık çetesine bağlı oldukları ortaya çıktı. 

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde 16 Ocak günü kiralık diare arama bahanesiyle binalara girerek, evleri soyan Emine G.(21), Yasemin G.(18) ve E.V.(17) polis tarafından yakalandıktan sonra sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün öğle saatlerinde aldıkları ihbar üzerine aynı yöntemle evlere girdikleri tespit edilen Ebru G. (25), Filiz G. (28) ve Zekiye O.'yu(37) takibe aldı. Kadınlar bir binaya girmeye çalışırken yakalandı. 3 kadının çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu tespit edildi.

Kadınların üzerlerinde çalıntı eşya bulamayan polis, 3 hırsızın çaldıkları ziynet eşyalarını çoraplara koyup yeşillik alanlara attığını daha sonra da gidip aldıklarını belirledi. 

Ocak ayında tutuklanan kadınlar ile aynı hırsızlık çetesinin üyeleri olduğu belirlenen kadınlar Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgularının ardından sevk edildikleri Düzce Adliyesi’nde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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