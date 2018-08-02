(Görüntülü) Cerablus'ta patlama oldu, Karkamış'taki evlerin camları kırıldı (3)

HASAR TESPİT VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILIYOR Gaziantep'in Karkamış ilçesine komşu Suriye'nin Cerablus kentinde, sınır hattında tespit edilen mayının kontrollü imhası sırasında meydana gelen patlama sonrası hasar tespiti için çalışma başlatıldı. Gümrük kapısı ile bazı iş yerlerinin kırılan camları ise temizlenerek, onarılmaya başlandı. Eyyüp BURUN/KARKAMIŞ (Gaziantep), ()