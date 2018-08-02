HASAR TESPİT VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILIYOR Gaziantep'in Karkamış ilçesine komşu Suriye'nin Cerablus kentinde, sınır hattında tespit edilen mayının kontrollü imhası sırasında meydana gelen patlama sonrası hasar tespiti için çalışma başlatıldı. Gümrük kapısı ile bazı iş yerlerinin kırılan camları ise temizlenerek, onarılmaya başlandı. Eyyüp BURUN/KARKAMIŞ (Gaziantep), ()
(Görüntülü) Cerablus'ta patlama oldu, Karkamış'taki evlerin camları kırıldı (3)
HASAR TESPİT VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILIYOR Gaziantep'in Karkamış ilçesine komşu Suriye'nin Cerablus kentinde, sınır hattında tespit edilen mayının kontrollü imhası sırasında meydana gelen patlama sonrası hasar tespiti için...
02 Ağustos 2018 Perşembe 16:36
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.