(Görüntülü) Cep telefonu ve cezve hırsızlığı şüphelileri yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki araçlardan cep telefonu, kalaycıdan cezve çalan 2 kişi yakalandı. Kentte son 15 gün içinde Azerbaycan Bulvarı, Namık Kemal ve Hayrullah Mahalleleri'nde park halindeki araçlardan cep telefonu hırsızlığı olaylarıyla ilgili polis, çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, telefonları Emre D. (24) ile Ömer O.'nun (24) çaldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çalıntı bir cep telefonu ele geçilirken, 2 telefonun da yeri tespit edildi. Menderes Mahallesi'ndeki kalaycı dükkanından cezve çalınması olayını da şüphelilerden Emre D.'nin gerçekleştirdiği saptandı. Emre D. ve Ömer O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.