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(Görüntülü) Çay bahçesinde sırtından vurulan adam, toprağa verildi

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da, çay bahçesinde otururken, sırtına mermi isabet etmesiyle ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mülayim Hastürk (47), Osmangazi ilçesinde toprağa verildi.  Olay, dün öğle saatlerinde,...

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da, çay bahçesinde otururken, sırtına mermi isabet etmesiyle ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mülayim Hastürk (47), Osmangazi ilçesinde toprağa verildi. 

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi'ye bağlı Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi'nde meydana geldi. Çay bahçesinde arkadaşlarıyla oturan Mülayim Hastürk, aniden masaya yığıldı. Arkadaşları Hastürk'ü kontrol ettiğinde, sırtından kan geldiğini gördü. Hastürk'ün sırtından vurulduğunu anlayan arkadaşları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Hastürk, ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Mülayim Hastürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

Mülayim Hastürk için bugün ikindi vakti Osmangazi'ye bağlı Mollafenari Mahallesi Aydede Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede uzun süre gözyaşı döken baba Harun Hastürk'ün güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Namazın ardından Mülayim Hastürk'ün cenazesi, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Mülayim Hastürk'ün vurulmasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi. 

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