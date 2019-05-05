(Görüntülü) Çatışmada ağabeyini yaraladığı ortaya çıktı

KARAMAN'da dün husumetli 2 ailenin fertleri arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 3 kişiden Ramazan T.'nin (35), kardeşi M.T.'nin (16) kullandığı tüfekten çıkan saçmalara hedef olduğu ortaya çıktı. Ramazan T.'nin hayati tehlikesi devam ederken, çatışmaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.T. ve husumetlisi Murat A., çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. M.T., gazetecilere ''Ağabeyimi vurduğum için pişmanım. Diğerlerinin canı cehenneme" dedi. Olay, dün saat 10.30 sıralarında Larende Mahallesi 1220 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.T., daha önceden aralarında husumet bulunan Cengiz A.'nın bakkal dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, Cengiz A.'nın akrabası Murat A. ise M.T.'nin ağabeyi Ramazan T.'nin evine tabancayla ateş açtı. Kısa sürede ağabeyinin evine gelen M.T. ile Murat A. arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın ortasında kalan Ramazan T. ile yoldan geçen 2 kişi, vurularak yaralandı. POLİS, HAVAYA ATEŞ EDEREK ETKİSİZ HALE GETİRDİ Cengiz A.'nın bakkal dükkanında inceleme yaparken, silah seslerini duyan polisler, hemen ikinci adrese hareket etti. Polis, havaya ateş ederek, M.T. ve Murat A.'dan silahları bırakmalarını istedi. Söyleneni yerine getiren 2 kişi, gözaltına alındı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan T.'nin, kardeşinin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların boğazına isabet etmesiyle yaralandığı belirlendi. Ramazan T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi. Yoldan geçerken yaralanan 2 kişi ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. 'AĞABEYİMİ VURDUĞUM İÇİN PİŞMANIM, DİĞERLERİNİN CANİ CEHENNEME' Gözaltına alınan şüphelilerden M.T. ve Murat A., bugün çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. M.T., gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusu üzerine ''Ağabeyimi vurduğum için pişmanım. Diğerlerinin canı cehenneme” dedi.