Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın inşaatında, çatıdan zemine düşen işçi Mikail Özdemir (64), ağır yaralandı. Olay, İnegöl'e bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı sürdürülen 3 katlı apartmanın çatısında çalışan işçi Mikail Özdemir, iddiaya göre, dengesini kaybedip, zemine çakıldı. Özdemir'in düştüğünü gören işçi arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır olduğunu belirlediği Özdemir'i ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Mikail Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü) Çatıdan düşen inşaat işçisi, ağır yaralandı
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın inşaatında, çatıdan zemine düşen işçi Mikail Özdemir (64), ağır yaralandı. Olay, İnegöl'e bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı sürdürülen...
28 Mayıs 2019 Salı 12:15
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