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(Görüntülü) Çatıdan atlayacağı sırada yakınları tarafından kurtarıldı

ADANA'da, intihar etmek için oturduğu apartmanın çatısına çıkan Ergün S. (49), demir korkuluktan aşağı sarktığı sırada yakınları tarafından kurtarıldı.  Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesin Kışla Mahallesi'ndeki...

ADANA'da, intihar etmek için oturduğu apartmanın çatısına çıkan Ergün S. (49), demir korkuluktan aşağı sarktığı sırada yakınları tarafından kurtarıldı. 

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesin Kışla Mahallesi'ndeki TOKİ evlerinde meydana geldi. Oturduğu 8 katlı apartmanın çatısına çıkan Ergün S., iddiaya göre çevresindekilere intihar edeceğini söyledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Ergün S.'nin aşağı atlama ihtimaline karşı yere hava yastığı açarak önlem aldı. Bu sırada çatıya çıkan Ergün S.'nin yakınları da kendisini ikna etmeye çalıştı. Çatıda yakınlarını gören Ergün S., bu kez de demir korkuluktan aşağı sarkmaya başladı. Elleriyle korkuluklara tutunan Ergün S., düşmek üzereyken, yakınları tarafından kurtarıldı. Kontrol amacıyla ambulans ile hastaneye kaldırılan Ergün S.'nin neden intihar etmek istediği henüz öğrenilemedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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