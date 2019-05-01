(Görüntülü) Çanakkale’de kutlama sonrası 3 kişiye gözaltı

ÇANAKKALE’de Cumhuriyet Meydanı'ndaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının ardından terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi ile kimlik göstermeyen 1 kişi gözaltına alındı.



Çanakkale'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için katılımcılar eski Salı Pazarı alanında toplandı. Saat 13.00'te buradan başlayan yürüyüşte katılımcılar ellerinde pankartlar ve dövizlerle İnönü Caddesi'ni takip ederek, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalar burada devam etti. Alana yüzleri kapalı girmek isteyen bazı gruplar, polis noktasından geçişleri sırasında yüzlerindeki maskeleri çıkardıktan sonra meydana alındı. İçeriye giren gruplar meydanda tekrar yüzlerini kapattı.



Meydanda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, sunucu tarafından "Hoşgeldiniz" anonsuyla karşılandı. Kutlamalara CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz, sendika, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kutlamalar davul zurna eşliğinde halayların çekilmesinin ardından sona erdi. Kutlama sonunda terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi ile polisin kimlik sorgulaması sırasında kimliğini göstermeyen 1 kişi gözaltına alındı.