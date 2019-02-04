(Görüntülü) ÇANAKKALE'DE OTOMOBİLDE 3 GENCİN CESEDİ BULUNDU, 1 GENÇ KAYIP

Çanakkale'de dereye düşen otomobilden 3 gencin cesedi çıkarıldı, 1 kayıp (5)





Ezine'de, geçen cumartesi günü saat 21.30 sıralarında dereye düşerek suya kapılan ve yeri tesbit edilen otomobilin çakırtılması için saat 19.00'da çalışmalar başlatıldı. Olayın meydana geldiği yerden 250 metre uzaklıkta tespit edilen aracın çıkartılması için büyük bir vinç dere yatağına getirildi. Dalgıçların halatlarla bağladığı kırmızı renkteki otomobil vinç yardımıyla dereden çıkartılmaya başlandı. Bu arada bölgede bulunan gençlerin yakınları ise yaşananları endişe içerisinde izledi.





Sudan çıkartılarak dere yatağına çekilen otomobilin çevresine, polis tarafından bariyer çekildi. Ardından olay yerinde bekleyen savcı ve olay yeri inceleme ekibi otomobilde inceleme yapmaya başladı. Yapılan incelemede 3 gencin cansız bedenleri otomobilin içerisinde bulundu. Ölenlerin kimliklerinin belirleme çalışmaları sürerken, kayıp olan 1 gencin bulunması için ise arama-kurtarma çalışmalarına yarın sabah saatlerinde devam edileceği öğrenildi.