(Görüntülü) Çanakkale'de lastik botta 52 kaçak yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 52 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı...
20 Nisan 2019 Cumartesi 11:26
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 52 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün saat 15.30 sıralarında lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçakları tespit etti. Bölgeye hareket eden ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 52 kaçağı yakaladı. 25'i çocuk, 11'i kadın olan kaçaklar Sahil Güvenlik botuna alınarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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