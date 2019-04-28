(Görüntülü) Çanakkale'de askerleri taşıyan otobüs yan yattı: 7 yaralı

ÇANAKKALE'den Bursa'ya giden, içinde askerlerin bulunduğu yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Yan yatan otobüsteki 7 asker hafif yaralandı.



Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kirazlıdere mevkisinde meydana geldi. Çanakkale'den Bursa'ya giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan, askerleri taşıyan 16 V 7879 plakalı yolcu otobüsü, Kirazlıdere mevkisinde bir anda savrulup, yolun kenarındaki şarampole yan yattı. Kaza sırasında otobüsün çok hızlı seyretmemesi, faciayı önledi. Kazada 7 asker hafif yaralandı.



Yaralı askerlerden 2'si tedbir amaçlı olarak Lapseki Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 5 yarılı ise ayakta tedavi edildi.



Yolcu otobüsündeki askerlerin, Çanakkale Kara Savaşları'na katılan ve tamamı şehit olan Bursa Seyyar Jandarma Taburu askerlerini anmak için Eceabat ilçesindeki Kireçtepe Şehitliği'nde düzenlenen törene katılan Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler olduğu ve törenin ardından Bursa'ya döndükleri öğrenildi.

