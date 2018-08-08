(Görüntülü) Çanakkale'de 64 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen Afganistan uyruklu 64 kaçak yakalandı. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında Nusratlı...
08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:44
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen Afganistan uyruklu 64 kaçak yakalandı. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında Nusratlı mevkisinde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yaptığı belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 64 kaçak, sahil kenarında yakaladı. Küçükkuyu Jandarma Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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