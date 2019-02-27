(Görüntülü) Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik botla gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 39 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, sabaha karşı...
27 Şubat 2019 Çarşamba 15:16
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik botla gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 39 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, sabaha karşı Ayvacık ilçesinin Kadırga koyu açıklarında bir grup kaçağın lastik botla Midilli Adası'na doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 109 Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta durdurulan botta, 18’i çocuk, 10’u kadın olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 39 kaçak yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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