(Görüntülü) Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), ()- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı olarak lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 39 kaçak yakalandı.



Müsellim Boğazı’nda bugün saat 10.00 sıralarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu'nda 2 mil açıkta bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı'nca lastik bota düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 kaçak yakalandı.



Afganistan, Mali ve Eritre uyruklu kaçaklar, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.