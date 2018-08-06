(Görüntülü) Cami hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

KONYA'da çatı katından girdiği camide içerisinde 500 lira bulunan bağış kutusunu çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızın, imamın giydiği cübbeyi bile araması dikkat çekti.



Olay, gece yarısı 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. Caminin çatı katından içeriye giren hırsız, dolap içerisinde bulunan ve içerisinde yaklaşık 500 lira bulunan bağış kutusunu çaldı. Bir süre daha caminin içerisinde dolaşan şüpheli, imamın giydiği cübbeyi dahi araması dikkat çekti. Hırsız, camiden çıkarken ayakkabısını ve şapkasını camide unuttu. Sabah namazı için camiye gelen imam ise hırsızlığı fark edip durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.