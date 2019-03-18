(Görüntülü) Çalıp, plakasını değiştirdiği otomobili Adana'ya götürürken yakalandı
İSTANBUL'dan çalınıp, Adana'ya götürülen otomobil TEM Otoyolu'nda durduruldu. Otomobili, Adana'ya götürmek isterken yakalanan A.Ç.'nin (46), 9 ayrı oto hırsızlığı suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis dün akşam TEM Otoyolu...
18 Mart 2019 Pazartesi 15:21
İSTANBUL'dan çalınıp, Adana'ya götürülen otomobil TEM Otoyolu'nda durduruldu. Otomobili, Adana'ya götürmek isterken yakalanan A.Ç.'nin (46), 9 ayrı oto hırsızlığı suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis dün akşam TEM Otoyolu Kandıra Gişeler Mevkii'nde, Ankara yönünde giden bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yapılan incelemeler sırasında otomobilin plakası ile ruhsatının sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücü A.Ç. gözaltına alındı. A.Ç.'nin oto hırsızlığı suçundan poliste 9 suç kaydı bulunduğu, otomobilin de 21 Ocak günü İstanbul Bahçelievler'den çalındığı ortaya çıktı. A.Ç.'nin ifadesinde otomobilin bir arkadaşına ait olduğunu ve emanet olarak alıp, Adana'ya götürmek üzere yola çıktığını anlattığı öğrenildi. A.Ç. adliyeye sevk edilirken, otomobil sahibine teslim edildi.
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