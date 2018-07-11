(Görüntülü) Çalıntı otomobilde yakalanan gaspçılar tutuklandı

Hakan KALELİ/SİVAS, () - SİVAS ile Yozgat'ta 2 kişinin parasını gasbettiği öne sürülen 3 şüpheliden 2'si, sahte plakalı çalıntı otomobilde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, 25 Haziran'da, Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'ndeki cezaevi kavşağında meydana geldi. Hurda alım- satımı yapılan firmanın sahibi Mustafa Bora'yı (55) bankadan para çekmesinin ardından 58 BS 174 plakalı aracına binene kadar takip eden 3 kişi, iddiaya göre, kavşakta otomobille çarptı. Çarpışma sonrası otomobilden inen şüphelilerden biri, Bora'nın başına tabanca dayayıp, paraların olduğu çantayı alarak, kaçtı. Bora'nın şikayeti üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde de Ş.A.'nın otomobilinin lastiğini patlatarak, 19 bin 600 lirasını gasbettiğini tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin C.B., İ.Y. ve İ.B. olduğu ve Akdağmadeni'nde bulundukları belirlendi. C.B. ve İ.B., düzenlenen operasyonla olayda kullandıkları sahte plakalı çalıntı otomobilde yakalandı. Sivas'a getirilen C.B. ve İ.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçan İ.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Şüphelilerin, benzer yöntemlerle Kayseri, Nevşehir, Kırıkkale ve Çorum'da da gaspçılık yaptığı öğrenildi.