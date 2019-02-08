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(Görüntülü) Çalınan kamyon yol kenarında bulundu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 hafta önce işyerinin önünden çalınan kamyon, plakaları sökülmüş halde yol kenarında bulundu. Bursa'nın İnegöl İlçesinde geçen hafta meydana gelen olayda Abdülgani...

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 hafta önce işyerinin önünden çalınan kamyon, plakaları sökülmüş halde yol kenarında bulundu. Bursa'nın İnegöl İlçesinde geçen hafta meydana gelen olayda Abdülgani Özkuzu'ya ait kamyon işyerinin önünden kişi veya kişilerce çalındı. Kamyon sahibi durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. Olayın ardından ekipler araştırma başlatırken, İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Ortaköy ile Deydinler mahallesini birbirine bağlayan yol kenarında plakaları sökülüp, terk edilmiş kamyonu fark etti. Kamyon üzerinde inceleme yapan Jandarma ekipleri, kamyonun İnegöl merkezden çalındığını tespit edince Polise haber verdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otoparka çekilen kamyonet daha sonra sahibine teslim edildi.

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