Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu
Ak Parti'nin Meclis Başkan adayı...
Sultangazi'de pompalı silahla dehşet: 1ölü
Sultangazi'de pompalı silahla dehşet: 1ölü
Yeni kabinede sürpriz isimler
Aziz Sancar yeni kabinede bakan...
Metrobüs kullanan yolcu sayısı geçen yıla göre 4 milyon arttı
Metrobüs kullanan yolcu sayısı geçen...

(Görüntülü) Çaldığı cep telefonuyla canlı yayın yapınca yakalandı

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’da bir işyerinden masanın üzerindeki cep telefonunu çalan genç, telefonunun sahibinin sosyal medya hesabından canlı yayın yapınca, parkta uyurken yakalandı. Olay, Eyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut...

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’da bir işyerinden masanın üzerindeki cep telefonunu çalan genç, telefonunun sahibinin sosyal medya hesabından canlı yayın yapınca, parkta uyurken yakalandı.

Olay, Eyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut M.’ye ait işyerinde masa üzerinde bulunan cep telefonu çalındı. Bir süre sonra telefonun sahibi Mahmut M.’yi arayan arkadaşları, sosyal medya hesabından tanımadıkları kişiler tarafından parkta canlı yayın yapıldığını söyledi. Bunun üzerine Mahmut M., polise başvurdu. Mahmut M.’nin sosyal medya hesabındaki görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin bir parkta, canlı yayın yaptıklarını tespit etti. Bölgeye giden polisler, ismi açıklanmayan şüpheliyi, arkadaşıyla birlikte çimlerin üzerinde uyurken yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325