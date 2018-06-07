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(Görüntülü) Caddede tartıştığı genci tabancayla yaraladı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Mehmet S. caddede henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı K.K.'yi (16) tabanca ile yaraladı. Olay, saat 15.00 sıralarında, Akyazı Ada Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan Mehmet S. ile K.K....

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Mehmet S. caddede henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı K.K.'yi (16) tabanca ile yaraladı. Olay, saat 15.00 sıralarında, Akyazı Ada Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan Mehmet S. ile K.K. arasında tartışma çıktı. Mehmet S., tartışma sırasında belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Göğüs ve koluna isabet eden kurşunlarla yaralanan K.K. kaçarak arka sokakta bulunan oto yıkamacıya sığındı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi K.K.'ye ilk müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.K. buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet S. ise olayın ardından Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tabancasıyla birlikte giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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