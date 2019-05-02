(Görüntülü) Büyük Melen Çayı'nda tatbikat

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'nin Cumayeri ilçesindeki Büyük Melen Çayı'nda, tatbikat yapıldı. Senaryo gereği suya düşen kişi kurtarıldı, ters dönen bot çevrildi, yaralı sedyeyle çayın karşısına geçirildi. Düzce Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğretim üyeleri ile öğrencileri ve Düzce Arama Kurtarma ekibinin katılımıyla Çaycuma'dan geçen Büyük Melen Çayı'nda arama- kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta; sudan kazazede çıkarma, kazazedeyi bota çekme, bot kurtarma ve ters dönen rafting botunu düzeltme eğitimleri yapıldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı arama kurtarmada görevli Özgür Dinç, "5 ekibin katılımının sağlandığı su üstü arama- kurtarma tatbikatı düzenledik. Bu eğitimlere katılan arkadaşlarımız zaten su altı kurtarma ekibindeler. Cankurtaran oldukları için eğitimler gayet verimli geçiyor. Olası kazalara karşı, su kazaları, su üstü ve altı kazalarına karşı, sel ve su baskınlarına karşı bu tatbikatı gerçekleştirdik. Kazazedeyi bota çekme, bot kurtarma, ters dönen rafting botunu kurtarma ve düzeltme eğitimleri. Karşıdan karşıya hat çektik, kurtarma ve sel hattı kurduk. Bu hatta da sedye ile kazazede kurtarma, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi çalışması yaptık. Bölge çapında ortak bir tatbikat oldu. Olası kazalara karşı hazırlıklı olmak için gerçekleştirdiğimiz tatbikatımız gayet verimli geçti” diye konuştu.