(Görüntülü)Bursa merkezli 14 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
BURSA'nın Orhangazi ilçesi merkezli 14 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah silah kaçakçılarına...
03 Temmuz 2018 Salı 11:13
BURSA'nın Orhangazi ilçesi merkezli 14 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah silah kaçakçılarına yönelik Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli 14 ilde operasyon düzenledi. Bursa kent merkezi ve ilçelerinde 72 adreste arama yapıldı. Operasyonda birçok kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, çok sayıda da silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
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