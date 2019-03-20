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(Görüntülü) Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

Serkan AKKUŞ BURSA,() Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi İlçesinde bir evde uyuşturucu...

Serkan AKKUŞ BURSA,() Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi İlçesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, M.C.A., Ş.A., E.Ö., H.G. ve A.U.'yu gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin evinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 85 gram metamfetamin, satışa hazır çıkılanmış 10 gram esrar, bir miktar ecstasy tablet, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C.A., Ş.A., E.Ö., H.G. ve A.U. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, Ş.A. ile E.Ö. ve A.U. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, M.C.A. ve H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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