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(Görüntülü) Bursa'da uyuşturucu çetesine şafak operasyonu: 28 gözaltı

Serkan AKKUŞ/BURSA,() - BURSA'da, 13 ayrı adrese 'şafak vakti' eş zamanlı düzenlenen operayonla 28 kişilik uyuşturucu çetesi çökertildi. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden...

Serkan AKKUŞ/BURSA,() - BURSA'da, 13 ayrı adrese 'şafak vakti' eş zamanlı düzenlenen operayonla 28 kişilik uyuşturucu çetesi çökertildi. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 45 bin dolar ve 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetenin 'uyuşturucu madde ticareti yaptığını' tespit etti. 3 ay süren teknik ve fizik takip ile çetenin 28 üyesi tespit edildi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Narkotik polisi, 13 farklı adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Baskında 28 şüpheli kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 614 gram metamfetamin, 52 gram sıvı metamfetamin, 200 gram bonzai, 1 kilogram esrar, 20 gram kokain ile 6 adet hassas terazi, 7 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 45 bin dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 28 şüpheliden 8'i sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 20 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

 

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