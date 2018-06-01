SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI Bursa'da Türk Telekom'un kent meydanındaki bayisinde meydana gelen silahlı kavgada Murat Yenikapı öldü, Abdullah Yenikapı ile Abdurrahman Yenikapı yaralandı. Olaya karıştığı öne sürülen Nedim Vural Bayır ise tabancası ile yakalandı. -Güvenlik - Türkiye-Bursa - Fuat Kars
(Görüntülü) Bursa'da Türk Telekom bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)
SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI Bursa'da Türk Telekom'un kent meydanındaki bayisinde meydana gelen silahlı kavgada Murat Yenikapı öldü, Abdullah Yenikapı ile Abdurrahman Yenikapı yaralandı. Olaya karıştığı öne sürülen Nedim...
01 Haziran 2018 Cuma 15:32
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