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(Görüntülü) Bursa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa-Orhaneli karayolunun Kaplıkaya mevkiinde meydana geldi. Orhaneli'deki termik santrale kömür taşıyan...

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa-Orhaneli karayolunun Kaplıkaya mevkiinde meydana geldi. Orhaneli'deki termik santrale kömür taşıyan Hakkı Kurt yönetimindeki 23 DG 496 plakalı TIR, virajda karşıdan gelen Orhan Şahin'in kullandığı 16 JJ O11 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Orhan, yanında bulunan İzem Deniz, Melisa, Gizem ve Ervanur Şahin yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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