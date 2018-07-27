(Görüntülü) Bursa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa-Orhaneli karayolunun Kaplıkaya mevkiinde meydana geldi. Orhaneli'deki termik santrale kömür taşıyan...
27 Temmuz 2018 Cuma 15:07
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa-Orhaneli karayolunun Kaplıkaya mevkiinde meydana geldi. Orhaneli'deki termik santrale kömür taşıyan Hakkı Kurt yönetimindeki 23 DG 496 plakalı TIR, virajda karşıdan gelen Orhan Şahin'in kullandığı 16 JJ O11 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Orhan, yanında bulunan İzem Deniz, Melisa, Gizem ve Ervanur Şahin yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.