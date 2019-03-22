YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Bursa'daki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. 15 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında soğutma işlemleri ise devam ediyor. Belediye ekipleri ise itfaiye ekiplerinde su takviyesinde bulundu. Fabrikada, alevlerin fark edilmesinin ardından işçilerin fabrikayı tahliye ettiği öğrenildi. Dumandan etkilenen birkaç işçinin tedavileri 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda yapıldı. Öte yandan büyük bir kısmı yanan fabrika, havadan da görüntülenirken, hasarın büyüklüğü dikkat çekti.
(Görüntülü) Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (Drone) 3-
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Bursa'daki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. 15 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında soğutma işlemleri...
22 Mart 2019 Cuma 12:34
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.