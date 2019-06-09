(Görüntülü) Bursa'da tarihi handa korkutan yangın
BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarihi handaki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, iş yeri kullanılmaz hale geldi. İnegöl'deki Beylik Han'nda bir restoranda, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı....
09 Haziran 2019 Pazar 09:24
BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarihi handaki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, iş yeri kullanılmaz hale geldi. İnegöl'deki Beylik Han'nda bir restoranda, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. İş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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