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(Görüntülü) Bursa'da tarihi eser satıcılarına operasyon

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, () - BURSA'da, alıcı kılığındaki jandarma görevlilerine tarihi eser satmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda aralarında Picasso'nun 'Don Kişot' resimli tablo da yer aldı. Bursa İl Jandarma...

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, () - BURSA'da, alıcı kılığındaki jandarma görevlilerine tarihi eser satmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda aralarında Picasso'nun 'Don Kişot' resimli tablo da yer aldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin ellerinde bulunan obje, heykel, tablo gibi tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradıkları ihbarını aldı. Bunun üzerine kimliği gizli jandarma personeli tarafından alıcı kılığında şüphelilerle irtibata geçildi. Şüpheli kişiler ellerinde bulunan tarihi niteliğe sahip eserleri satmak isterken, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. G.G, İ.Ö, M.S.A, H.Y, M.A,S.S ve G.Y isimli şüphelilerle birlikte aralarında Picasso'nun 'Don Kişot' resimli tablonun yanısıra 3 adet cam gözyaşı şişesi, 2 adet toprak gözyaşı şişesi, 5 adet yağdanlık, 4 adet toprak kase, 1 adet toprak küp, 2 adet cam obje, 2 adet toprak bardak, 1 adet toprak heykel, 1 adet toprak küp, 1 adet 30 cm çapında kadın ve erkek tablo, 1 adet 20 cm çapında metal resimli obje, 1 adet toprak sürahi, 2 adet gözyaşı şişesi kapağı, 1 adet gümüş madalyon, 1 adet madeni para, 1 adet yabancı menşeili kitap, 1 adet tepsili kadeh ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kanunu'na Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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