Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

(Görüntülü) Bursa'da silahlı saldırıya 3 gözaltı

BURSA'da, işyerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Alkan'ın (32) yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. ​Olay, dün, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana...

BURSA'da, işyerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Alkan'ın (32) yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. ​Olay, dün, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Alkan, kumaş ticareti yaptığı iş yerinin önünde arkadaşlarıyla otururken, bir otomobilden pompalı tüfek ve tabancayla ateş açıldı. Karın bölgesine 2 kurşun isabet eden Hasan Alkan, ağır yaralandı. Alkan, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesi ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alacak meselesi yüzünden yaşandığı öne sürülen saldırıyla ilgili olarak Kadir A., Turan S. ve Ugur H. polis tarafından merkez Osmangazi İlçesi Esenevler Mahallesi'nde suç aleti silahlar ile birlikte gözaltına alındı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen şüpheliler 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328