(Görüntülü) Bursa'da silahlı saldırıya 3 gözaltı

BURSA'da, işyerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Alkan'ın (32) yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. ​Olay, dün, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Alkan, kumaş ticareti yaptığı iş yerinin önünde arkadaşlarıyla otururken, bir otomobilden pompalı tüfek ve tabancayla ateş açıldı. Karın bölgesine 2 kurşun isabet eden Hasan Alkan, ağır yaralandı. Alkan, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesi ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alacak meselesi yüzünden yaşandığı öne sürülen saldırıyla ilgili olarak Kadir A., Turan S. ve Ugur H. polis tarafından merkez Osmangazi İlçesi Esenevler Mahallesi'nde suç aleti silahlar ile birlikte gözaltına alındı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen şüpheliler 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi.