(Görüntülü)Bursa'da silahlı kavga: 2 kadın yaralı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BURSA'da, Sevda Doğan (50) ile 2 yıl önce cinayete kurban giden oğlunun eski arkadaşları arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Sevda Doğan ve hayatını kaybeden oğlunun eşi Zübeyde Şen (36) ağır yaralandı. Olay, merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. 16 KRJ 73 plakalı otomobille mahallede gezen Fırat E. ve arkadaşları ile Sevda Doğan arasında tartışma çıktı. Doğan, 2016 yılında öldürülen oğlu Gökhan Şen'in Fırat E. ve arkadaşları tarafından yoldan çıkarıldığını söyledi. Doğan, "Bizim mahallemize gelmeyin" artık derken, tartışma büyüdü. Çevredekiler de 73 ayrı suçtan kaydı bulunan Fırat E. ve arkadaşlarının otomobiline saldırmaya başladı. Bu sırada tabanca çıkaran Fırat E., Sevda Doğan'a ve ölen oğlunun eşi Zübeyde Şen'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan yaralılardan Sevda Doğan'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Yaralıların yakınları ve çok sayıda mahalleli olay üzerine hastane bahçesine akın etti. Zaman zaman gerilimin yükseldiği hastanede özel harekat, çevik kuvvet ve çok sayıda polis ekibi tedbir aldı. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan Fırat E. ve arkadaşları polis ekipleri tarafından aranıyor.