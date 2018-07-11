Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu

(Görüntülü) Bursa'da silahlı kavga, 1 ölü

Enver Fatih TIKIR BURSA, () BURSA'da 26 yaşındaki genç tartışma esnasında başından ve karnından vurularak öldürüldü. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına ait...

Enver Fatih TIKIR BURSA, () BURSA'da 26 yaşındaki genç tartışma esnasında başından ve karnından vurularak öldürüldü. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına ait otomobilde boş bir arsada oturan Mehmet Kocadoğan'la (26) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi, yanında taşıdığı tabancayla Kocadoğana iki el ateş ederek olay yerindan hızla kaçtı. Başından ve karnından yaralanan Kocadoğan ise çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak ambulans içerisinde hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşutma başlatırken Kocadoğan'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325