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(Görüntülü) Bursa'da 'seyyar' gerginliği: 10 gözaltı

BURSA'da, zabıta ve polis ekiplerinin arife günü şehrin en işlek bölgelerideki seyyar satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, arbede çıktı. Bazı seyyar satıcılarının ekiplere saldırması üzerine 1 polis ve 1 zabıta memuru yaralanırken,...

BURSA'da, zabıta ve polis ekiplerinin arife günü şehrin en işlek bölgelerideki seyyar satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, arbede çıktı. Bazı seyyar satıcılarının ekiplere saldırması üzerine 1 polis ve 1 zabıta memuru yaralanırken, bazı satıcılar da arabalarını alarak kaçtı. Olayla ilgili 10 satıcı gözaltına alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile polis ekipleri, esnafın şikayeti üzerine arife günü şehir merkezindeki kaldırımlara tezgah açan seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Bir seyyar satıcı, ürünlerini zabıtanın aldığı gerekçesiyle eline geçirdiği benzini başından döküp, kendini ateşe vermeye çalıştı. İkna çalışmasıyla vaz geçirilen satıcı karakola götürüldü. Bazı satıcılar, araçlarını alarak ekiplerden kaçtı. Yaklaşık 30 kişilik seyyar satıcı , polis ve zabıta ekiplerine direnerek, saldırdı. Çıkan arbedede 1 polis ve 1 zabıta memuru hafif yaralanırken 10 seyyar satıcı gözaltına alındı.

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