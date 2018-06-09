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(Görüntülü) Bursa'da servis midibüsü şarampole devrildi: 9 yaralı

BURSA'da, şarampole devrilen servis midibüsünde 9 kişi yaralandı. Yaralılar, Bursa kent merkezi ile Gemlik ilçesindeki hastanelerde tedaviye alındı. Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Dürdane Mevkii'nde meydana geldi. Mehmet Ali A.,...

BURSA'da, şarampole devrilen servis midibüsünde 9 kişi yaralandı. Yaralılar, Bursa kent merkezi ile Gemlik ilçesindeki hastanelerde tedaviye alındı. Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Dürdane Mevkii'nde meydana geldi. Mehmet Ali A., yönetimindeki 16 S 1418 plakalı servis midibüsü, Gemlik'ten binen fabrika işçilerini evlerine bırakmak üzere yola çıktı. Midibüs, Dürdane rampasında geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Yan yatan midibüste, 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 9 yaralı, Bursa ve Gemlik'teki Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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