(Görüntülü) Bursa'da servis midibüsü şarampole devrildi: 9 yaralı
BURSA'da, şarampole devrilen servis midibüsünde 9 kişi yaralandı. Yaralılar, Bursa kent merkezi ile Gemlik ilçesindeki hastanelerde tedaviye alındı. Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Dürdane Mevkii'nde meydana geldi. Mehmet Ali A.,...
09 Haziran 2018 Cumartesi 22:03
BURSA'da, şarampole devrilen servis midibüsünde 9 kişi yaralandı. Yaralılar, Bursa kent merkezi ile Gemlik ilçesindeki hastanelerde tedaviye alındı. Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Dürdane Mevkii'nde meydana geldi. Mehmet Ali A., yönetimindeki 16 S 1418 plakalı servis midibüsü, Gemlik'ten binen fabrika işçilerini evlerine bırakmak üzere yola çıktı. Midibüs, Dürdane rampasında geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Yan yatan midibüste, 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 9 yaralı, Bursa ve Gemlik'teki Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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