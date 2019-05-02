(Görüntülü) Bursa'da sahte çek ve para operasyonu şüphelileri adliyede

BURSA merkezli olarak 3 ilde, sahte çek ve sahte parayla dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 9'u, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri sahte çek ve paraları piyasaya sürerek dolandırıcılık yapan çete üyelerini takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bu sabah saatlerinde Bursa, İstanbul ve Yalova'da bulunan 17 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda sahte çek, sahte belge, sahte para, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler, 3 paket metamfetamin ve uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u, sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.