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(Görüntülü) Bursa'da polisli kaçak silah şebekesine operasyon: 23 gözaltı

BURSA'da ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları belirlenen ve aralarında polislerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat...

BURSA'da ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları belirlenen ve aralarında polislerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat üzerine ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan şebekiyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, aralarında 3'ü emekli, 1'i görevde polislerin de bulunduğu 27 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 22 adet çeşitli marka ve modelde ruhsatsız tabanca, 19 adet kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatlı tabanca, 85 adet kurusıkı tabancalara takılmak üzere hazırlanmış namlu, 400 adet silah yayı, 6 adet tabanca horoz mekanizması, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1127 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ile matkap, pres makinesi gibi silah imalatında kullanılan çeşitli eşya ele geçirildi.

Bu arada şüphelilerden 2'sinin Küçük Sanayi ve Otosansit sitesinde kiraladıkları iş yerini imalathaneye çevirdikleri, burada kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek piyasaya 1500-2000 TL'ye sattıkları belirlendi. Gözaltına alınan 23 kişinin emniyette işlemleri devam ederken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.
 

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