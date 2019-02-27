(Görüntülü) Bursa'da otomobil Babasultan barajına düştü: 2 ölü, 3 yaralı (1)
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Babasultan barajına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
27 Şubat 2019 Çarşamba 23:49
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Babasultan barajına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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